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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية

Time منذ ساعتين
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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري في ضحايا تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة ، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية ، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية ، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية ، وما نتج عنه من وفيات.

وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية ، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي تعتبرها غلطه من الشرطه وخصوصا انهم لا يحترمون حقوق السود
ابو عمار
هههههههههههههههههه ما لقو غيرك يشارك في المسابقه والكذابه تقول انك مزه والا موزه ... انت وين والمزز وين
ابو عمار
يبدو انه مستعجل وفحولته مرتفعه لدرجة اغتصابها في الشارع
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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