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إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

Time منذ 33 دقيقة
Views 1372
إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

واشنطن (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق جو بايدن الانتقالي بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه ثبت إصابته بـ"كوفيد - 19".

وقال البيان أن ريتشموند لم يكن على اتصال قريب مع بايدن في الفترة الأخيرة، أفاد أعلن الفريق الانتقالي لـ "بايدن" أن نتيجة اختبار كورونا التي خضع لها الرئيس الأمريكي الجديد بعد مخالطته لأحد الأشخاص المصابين بكورونا جاءت سلبية.

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أحدث التعليقات

نصراوي القلب 💙💛
ههههههههههههههههههههههههههه 🧢🧢🧢🧢
ابو عبدالعزيز
هههههههههههههههه لا انا توقع الهلال هههههههههههههههه
خالد
يارجال أنا شفت إعلان قبل كم يوم عن مطلوب سائق شاحنة خبرة لا تقل عن 5 سنوات و إجادة اللغة الإنجليزية !!!!
ابو عبدالعزيز
هههههههه أجل التحكيم يمر بازمه ليش مانقول ثقافتكم بكرة القدم ضعيفه وماعندكم ثقافة التحليل تحاليلكم كله عن التحكيم ماتحرف أن التحكيم جزء من العبه والخطأ لبد منها بس ماتوثر على المباريات بس خليكم كذا أفضل مستواكم كذا الجماعه إلى تتكلم عنهم تعبو منكم كل الخطأ موجوده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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