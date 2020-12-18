إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق بايدن الانتقالي بكورونا

واشنطن (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن إصابة كبير مستشاري البيت الأبيض في فريق جو بايدن الانتقالي بفيروس كورونا المستجد.
وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس المنتخب، أن النائب الديمقراطي سيدريك ريتشموند عن ولاية لويزيانا، والذي عينه بايدن كبيرا لمستشاريه ثبت إصابته بـ"كوفيد - 19".
وقال البيان أن ريتشموند لم يكن على اتصال قريب مع بايدن في الفترة الأخيرة، أفاد أعلن الفريق الانتقالي لـ "بايدن" أن نتيجة اختبار كورونا التي خضع لها الرئيس الأمريكي الجديد بعد مخالطته لأحد الأشخاص المصابين بكورونا جاءت سلبية.