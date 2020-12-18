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شاهد.. "المطلق": يجوز للحائض الدخول إلى ساحات الحرم 

Time منذ 9 ساعات
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شاهد.. "المطلق": يجوز للحائض الدخول إلى ساحات الحرم 

الرياض (صدى):
أوضح  عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم دخول الحائض إلى ساحات الحرم والجلوس فيها.

وأضاف " المطلق " خلال حواره عبر برنامج " فتاوي ":" ساحات الحرم ليست من الحرم، ويجوز للمرأة الحائض الدخول لساحات الحرم والأفضل أن تبتعد عن المصلين ".

وكان " المطلق " أوضح حكم الطلاق عن طريق إرسال رسالة نصية أو عبر الواتساب:" بالنسبة لطلاق الواتساب والرسائل النصية فهو يقع؛ لأن الطلاق يقع في الكتاب كما يقع في النطق، فإذا طلقها في الواتساب فقد وقع الطلاق ".

وتابع:" السؤال الثاني، هو أنه راجعها قبل نهاية الثلاثة أشهر بيوم واحد، فإن كانت هذه المرأة آيسة أو صغيرة فالرجعة صحيحة أما إذا كانت من ذوات الحيض فالحيض ينتهي قبل ثلاثة أشهر ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي تعتبرها غلطه من الشرطه وخصوصا انهم لا يحترمون حقوق السود
ابو عمار
هههههههههههههههههه ما لقو غيرك يشارك في المسابقه والكذابه تقول انك مزه والا موزه ... انت وين والمزز وين
ابو عمار
يبدو انه مستعجل وفحولته مرتفعه لدرجة اغتصابها في الشارع
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله

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