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بلدية بارق تغلق 8 محال تجارية مخالفة

Time منذ ساعتين
Views 1442
بلدية بارق تغلق 8 محال تجارية مخالفة

أبها (صدى):
أغلقت بلدية محافظة بارق أمس ثمان منشآت تجارية مخالفة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية المتواصلة بشكل يومي.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري، أن الحملة تهدف للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، لتعزيز السلامة الغذائية، مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشار إلى أن البلدية أتلفت 300 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 25 مخالفة صحية، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
هههههههههههههههه لا انا توقع الهلال هههههههههههههههه
خالد
يارجال أنا شفت إعلان قبل كم يوم عن مطلوب سائق شاحنة خبرة لا تقل عن 5 سنوات و إجادة اللغة الإنجليزية !!!!
ابو عبدالعزيز
هههههههه أجل التحكيم يمر بازمه ليش مانقول ثقافتكم بكرة القدم ضعيفه وماعندكم ثقافة التحليل تحاليلكم كله عن التحكيم ماتحرف أن التحكيم جزء من العبه والخطأ لبد منها بس ماتوثر على المباريات بس خليكم كذا أفضل مستواكم كذا الجماعه إلى تتكلم عنهم تعبو منكم كل الخطأ موجوده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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