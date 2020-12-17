اختراق وكالة الأسلحة النووية الأمريكية

واشنطن (صدى):
أكدت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن وكالة الأسلحة النووية تم اختراقها ضمن عملية التجسس واسعة النطاق التي تعرضت لها الولايات المتحدة.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أنه لدى الوزارة والإدارة أدلة على أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى شبكاتهم كجزء من حملة إلكترونية ضخمة أثرت على ما لا يقل عن ست وكالات فيدرالية.
وبدأ مسؤولو الوزارة وإدارة الأمن النووي الوطنية، تنسيق الإخطارات حول الخرق مع هيئات الرقابة المعنية في الكونغرس بعد إطلاع روكي كامبيون، كبير مسؤولي المعلومات في وزارة الطاقة على الأمر.