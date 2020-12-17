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اختراق وكالة الأسلحة النووية الأمريكية

Time منذ ساعة
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اختراق وكالة الأسلحة النووية الأمريكية

واشنطن (صدى):
أكدت ‏وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن وكالة الأسلحة النووية تم اختراقها ضمن عملية التجسس واسعة النطاق التي تعرضت لها الولايات المتحدة.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أنه لدى الوزارة والإدارة أدلة على أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى شبكاتهم كجزء من حملة إلكترونية ضخمة أثرت على ما لا يقل عن ست وكالات فيدرالية.

وبدأ مسؤولو الوزارة وإدارة الأمن النووي الوطنية، تنسيق الإخطارات حول الخرق مع هيئات الرقابة المعنية في الكونغرس بعد إطلاع روكي كامبيون، كبير مسؤولي المعلومات في وزارة الطاقة على الأمر.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله ينتقم منك
ابو عبدالعزيز
ونا قلت الهزيمه الآولى تعالى العيبه وقلت بيلوم المدرب ينتقده هذا سلوبه معروف لا جديد والهزيمه الثالثه بيحول على ريئس النادي مسوي محلل وهو من جنبها ولا يفهم في كرة القدم
عبدالرحمن
الازم الخبره في الوضايف هذا يدل على الاعجاز على المتقدم او ان الوضيفه محجوزه مازال كابوس الخبره مخيم على الوظايف بعض الخريجين له ثلاث سنوات والبعض له اربع سنوات ماحصلوا وظايف بسبب الخبره !
بلبل البحر
الحمد لله الذي عافانا.. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " تُعْرَضُ الفِتَنُ علَى القُلُوبِ كالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فأيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَها، نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ سَوْداءُ، وأَيُّ قَلْبٍ أنْكَرَها، نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ بَيْضاءُ، حتَّى تَصِيرَ علَى قَلْبَيْنِ، علَى أبْيَضَ مِثْلِ الصَّفا فلا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ ما دامَتِ السَّمَواتُ والأرْضُ، والآخَرُ أسْوَدُ مُرْبادًّا كالْكُوزِ، مُجَخِّيًا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، ولا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إلَّا ما أُشْرِبَ مِن هَواهُ."
بلبل البحر
الهدف منه الترويج للمطالبة بفتح باب مسابقات ملكات الجمال.. الله يكف شرهم عن العباد والبلاد

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