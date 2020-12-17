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ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الأفضل

Time منذ 16 دقيقة
Views 1258
ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الأفضل

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، عن أسماء الفائزون بجوائز الأفضل "The Best" لعام 2020، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم بمدينة زيوريخ في سويسرا.

وحصد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم، فيما فاز مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بجائزة أفضل حارس مرمى، وسون هيونغ مين نجم توتنهام حصد جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف، ويورجن كلوب مدرب ليفربول أفضل مدرب لفرق الرجال.

وحصل المكسيكي ماتيا أغنيس، جائزة اللعب النظيف، بعد تقديمه الإسعافات الأولية لأحد لاعبي الخصم الذي فقد وعيه إثر اصطدامه به في إحدى المباريات، بينما فاز ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا بجائزة أفضل تشجيع، بعدما عبر 3 مدن وسار لمدة 12 ساعة من أجل مشاهدة مباريات فريقه سبورت ريسيفي.

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أحدث التعليقات

هات و خد
طبخ طبختيه ي الرفله اكليه.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
موامرة ماينسكت عليها تحتاج تدخل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون 🍎🍏
ابوسامي
اعتقد لاتحاد ولانصر فيه بطل جديد وعلم عند الله
خالد
سرابيت وسلق وجهله وفاسدين تفووووو على وجيهكم
المهم
ماعندهم كرونااشوفهم بدون كمامات

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