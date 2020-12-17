ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الأفضل

وكالات (صدى):
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس الخميس، عن أسماء الفائزون بجوائز الأفضل "The Best" لعام 2020، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم بمدينة زيوريخ في سويسرا.
وحصد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم، فيما فاز مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ بجائزة أفضل حارس مرمى، وسون هيونغ مين نجم توتنهام حصد جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف، ويورجن كلوب مدرب ليفربول أفضل مدرب لفرق الرجال.
وحصل المكسيكي ماتيا أغنيس، جائزة اللعب النظيف، بعد تقديمه الإسعافات الأولية لأحد لاعبي الخصم الذي فقد وعيه إثر اصطدامه به في إحدى المباريات، بينما فاز ماريفالدو فرانشيسكو دا سيلفا بجائزة أفضل تشجيع، بعدما عبر 3 مدن وسار لمدة 12 ساعة من أجل مشاهدة مباريات فريقه سبورت ريسيفي.