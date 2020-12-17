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شاهد.. "المطلق": يجوز للحائض الدخول إلى ساحات الحرم 

Time منذ 20 دقيقة
Views 1334
شاهد.. "المطلق": يجوز للحائض الدخول إلى ساحات الحرم 

الرياض (صدى):
أوضح  عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم دخول الحائض إلى ساحات الحرم والجلوس فيها.

وأضاف " المطلق " خلال حواره عبر برنامج " فتاوي ":" ساحات الحرم ليست من الحرم، ويجوز للمرأة الحائض الدخول لساحات الحرم والأفضل أن تبتعد عن المصلين ".

وكان " المطلق " أوضح حكم الطلاق عن طريق إرسال رسالة نصية أو عبر الواتساب:" بالنسبة لطلاق الواتساب والرسائل النصية فهو يقع؛ لأن الطلاق يقع في الكتاب كما يقع في النطق، فإذا طلقها في الواتساب فقد وقع الطلاق ".

وتابع:" السؤال الثاني، هو أنه راجعها قبل نهاية الثلاثة أشهر بيوم واحد، فإن كانت هذه المرأة آيسة أو صغيرة فالرجعة صحيحة أما إذا كانت من ذوات الحيض فالحيض ينتهي قبل ثلاثة أشهر ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

هات و خد
طبخ طبختيه ي الرفله اكليه.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
موامرة ماينسكت عليها تحتاج تدخل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون 🍎🍏
ابوسامي
اعتقد لاتحاد ولانصر فيه بطل جديد وعلم عند الله
خالد
سرابيت وسلق وجهله وفاسدين تفووووو على وجيهكم
المهم
ماعندهم كرونااشوفهم بدون كمامات

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