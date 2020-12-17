مواجهات دور الثمانية في بطولة كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
انتهت مباريات دور ثمن النهائي في بطولة كأس الملك اليوم الخميس، واكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية.
وستكون مباريات دور الثمانية بين فرق: " الاتحاد والفتح، التعاون والقادسية، النصر والعين، الباطن والفيصلي" .
كان التعاون قدتأهل على حساب فريق ضمك، بينما تأهل القادسية على حساب الشباب، وتأهل النصر على حساب الرائد، بينما تأهل العين على حساب الأهلي، وعبر الباطن على حساب أبها بينما تأهل الفيصلي بعد تجاوز عقبة الاتفاق، وتأهل الاتحاد على حساب الوحدة إلى دور الثمانية، بينما تأهل الفتح على حساب الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي.
وقال اتحاد الكرة أنه سيتم تحديد توقيت المباريات والملاعب لاحقًا، كما ستُقام المباريات في دور الثمانية على ملعب الاتحاد والتعاون والنصر والباطن.