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بالفيديو.. العيسى يجوب دول العالم للوقوف على احتياجات الفقراء والأيتام

Time منذ 57 دقيقة
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بالفيديو.. العيسى يجوب دول العالم للوقوف على احتياجات الفقراء والأيتام

علي القحطاني (صدى):
وضع معالي أمين رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى بصمة مهمة في العمل الإغاثي والإنساني لخدمة الفقراء والأيتام في العالم مما جعل بعض وسائل الإعلام تسميه بأبي الأيتام.

وحرص الدكتور محمد العيسى على تفقد أحوال الفقراء والايتام في أماكن تواجدهم للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها عبر مختلف البرامج الإنسانية التي أطلقها لعون المحتاجين في العالم.

وقام العيسى بجولات مكوكية بين دول العالم للوقوف بنفسه على احتياجات الفقراء والايتام انطلاق من شعوره بالأمانة والمسؤولية التي تقع على عاتق الرابطة تجاه فقراء العالم دون النظر إلى العرق أو الدين أو اللون.

وأظهر مقطع فيديو لقطات للشيخ محمد العيسي ،أثناء تقديمه الهدايا للفقراء، وافتتاح آبار المياه وسط حفاوة شديدة من الدول التي يزورها، كما حرص على زيارة الأيتام في الأماكن المخصصة لهم ، حيث أكد أن " الأيتام سيصنعون التاريخ ولن ينساهم أبدا ".

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أحدث التعليقات

هات و خد
طبخ طبختيه ي الرفله اكليه.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
موامرة ماينسكت عليها تحتاج تدخل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون 🍎🍏
ابوسامي
اعتقد لاتحاد ولانصر فيه بطل جديد وعلم عند الله
خالد
سرابيت وسلق وجهله وفاسدين تفووووو على وجيهكم
المهم
ماعندهم كرونااشوفهم بدون كمامات

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