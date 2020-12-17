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شاهد.. حكم الطلاق عن طريق رسائل الواتساب 

Time منذ ساعة
Views 1794
شاهد.. حكم الطلاق عن طريق رسائل الواتساب 

علي القحطاني (صدى):
كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم الطلاق عن طريق إرسال رسالة نصية أو عبر الواتساب.

وأضاف "  المطلق ":" بالنسبة لطلاق الواتساب والرسائل النصية فهو يقع؛ لأن الطلاق يقع في الكتاب كما يقع في النطق، فإذا طلقها في الواتساب فقد وقع الطلاق ".

وأوضح " المطلق ":" السؤال الثاني، هو أنه راجعها قبل نهاية الثلاثة أشهر بيوم واحد، فإن كانت هذه المرأة آيسة أو صغيرة فالرجعة صحيحة أما إذا كانت من ذوات الحيض فالحيض ينتهي قبل ثلاثة أشهر ".

وأبان:"  فإن كانت عدتها بالحيض فلا ينظر بالأشهر ولكن ثلاث حيضات، فإذا حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات وانتهت من الحيضة الثالثة واغتسلت فقد أصبحت امرأة أجنبية عنه ولا تنفع رجعته لها، وإذا أراد أن يراجعها يراجعها بعقد جديد ومهر جديد إذا لم تصل طلقته إلى الثالثة ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

هات و خد
طبخ طبختيه ي الرفله اكليه.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
موامرة ماينسكت عليها تحتاج تدخل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون 🍎🍏
ابوسامي
اعتقد لاتحاد ولانصر فيه بطل جديد وعلم عند الله
خالد
سرابيت وسلق وجهله وفاسدين تفووووو على وجيهكم
المهم
ماعندهم كرونااشوفهم بدون كمامات

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