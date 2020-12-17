العين يتغلب على الأهلي بهدفين ويتأهل إلى دور الثمانية لكأس الملك 

نواف السالم (صدى):
فاز فريق نادي العين على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين، وتأهل إلى دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
وسيطر العين على مجريات اللقاء، واستطاع العويس التصدي لركلة جزاء في الدقيقة 22، نفذها خوانبي.
ووقع البرازيلي مراد جيترسون على هدف العين الأول في الدقيقة 64، بعد استغلاله لخطأ فادح من البرازيلي لوكاس ليما، ظهير أيسر نادي الأهلي.
وأضاف الكرواتي فيليب براداداريتش الهدف الثاني للعين في الدقيقة 71، بعد تنفيذ أكثر من رائع لركلة جزاء، صوبها في الجهة اليسري لحارس المرمي محمد العويس، وحجز العين مقعدًا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، ليواجه النصر.