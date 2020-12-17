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بالفيديو.. محمد نور يتفاعل مع ثلاثية الاتحاد بطريقة طريفة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1200
بالفيديو.. محمد نور يتفاعل مع ثلاثية الاتحاد بطريقة طريفة

نواف السالم (صدى):
تفاعل محمد نور، نجم وقائد الاتحاد السابق، مع الأهداف الاتحادية بمرمى الوحدة، والفوز (3_0)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بدور ال16 ضمن منافسات المسابقة المحلية.

وتواجد محمد نور، كعادته في المباريات لدعم ومساندة فريقه في هذه المرحلة الحاسمة.

وسلطت الكاميرات، عدساتها صوب محمد نور، وهو يتفاعل ويصفق، معبرًا عن سعادته الكبيرة مع أهداف الاتحاد الثلاثة، التي سجلها بريجوفيتش أمام الوحدة.

الجدير بالذكر أنه سجل أهداف الاتحاد المهاجم بيريجوفيتش في الدقائق 48 من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة ال49، بينما تم تعزيز فوز النمور عن طريق هنريكي مدافع الوحدة بإحرازه للهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال71.

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أحدث التعليقات

ماجد
قرار سليم فعلاً مو معقولة نصف المقرارت الدراسية دينية وكأننا في وسط افريقيا لانعرف الاسلام
ابو وليد
المدفعيه الاتفاقيه -- كلامك صح
ابن فيصل
هذي مؤامرة ضد الوحده والأهلي يانواف هههههههههه
فهاد
اما عاد يقهر هههههههههههههه والله يانواف انت شكلك باقي مقهور من الوحده 😄😄😄🙈
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. شكلهم حراميه ..

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