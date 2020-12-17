الاتحاد يقهر الوحدة بثلاثية ويتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك 

نواف السالم (صدى):
فاز نادي الاتحاد على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، حيث تأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بدور ال16 ضمن منافسات المسابقة المحلية.
وسجل أهداف الاتحاد المهاجم بيريجوفيتش في الدقائق 48 من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة ال49، بينما تم تعزيز فوز النمور عن طريق هنريكي مدافع الوحدة بإحرازه للهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال71.
وبهذه النتيجة يتأهل الاتحاد إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك، ليلحق بالنصر والقادسية والفتح والفيصلي والباطن والتعاون والعين