الأعداد السابقة للصحيفة

قصة مواطنة تعمل مرشدة كهوف بالمملكة وسبب اختيارها هذا المجال

Time منذ 51 دقيقة
Views 1584
Comment 5
قصة مواطنة تعمل مرشدة كهوف بالمملكة وسبب اختيارها هذا المجال

علي القحطاني (صدى):
أوضحت أول مرشدة كهوف سعودية، بدور الصالح، أسباب اختيارها العمل في هذا المجال، كما تحدثت عن بعض الكهوف التي حازت على شهرة عالمية.

وقالت بدور الصالح آن المملكة تزخر بالعديد من الكهوف بأنواعها، ومنها: كهوف حرات البركانية بالمدينة المنورة، وكهوف جبلية وكلسية، وأخرى تحت سطح الأرض، مبينة إن عدم تسليط الضوء على الكهوف بالمملكة كان من أسباب اختيارها للعمل في الإرشاد السياحي.

وأضافت الصالح أن مرشدي ومستكشفي الكهوف غير المخصصة للزيارة بالمملكة مدربون على الإسعافات الأولية ولديهم رخص للتعامل مع المخاطر التي قد تواجههم داخلها.

وأشارت بدور الصالح إلى أن المرشدين الذين يدخلون ويستكشفون الكهف عبارة عن 3 مستكشفين على الأقل، مؤكدة أن هناك كهوفا مخصصة للزيارة بالمملكة لها شهرة عالمية، وعلى رأسها عين "هيت" بالخرج، وذلك لما بها من مياه جوفية تجذب السياح من شتى بقاع العالم.

لافتة إلى أنه أحياناً يجد المرشدون داخل الكهوف قططا برية أو غيرها من الحيوانات البسيطة، مبينة أن الإقبال من الشباب بالمملكة كبير على الكهوف، ولكن الطرق والمسارات إليها تحتاج إلى تطوير.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ماجد
قرار سليم فعلاً مو معقولة نصف المقرارت الدراسية دينية وكأننا في وسط افريقيا لانعرف الاسلام
ابو وليد
المدفعيه الاتفاقيه -- كلامك صح
ابن فيصل
هذي مؤامرة ضد الوحده والأهلي يانواف هههههههههه
فهاد
اما عاد يقهر هههههههههههههه والله يانواف انت شكلك باقي مقهور من الوحده 😄😄😄🙈
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. شكلهم حراميه ..

أخر الأخبار

شاهد كيف تعاملت مواطنة مع سائق حاول التحرش بها
شاهد كيف تعاملت مواطنة مع سائق حاول التحرش بها
Time منذ 4 دقائق Views 161
انتبهي من الخيل
انتبهي من الخيل
Time منذ 5 دقائق Views 127
السوداني تورط مع الكبش
السوداني تورط مع الكبش
Time منذ 5 دقائق Views 173
بالفيديو.. محمد نور يتفاعل مع ثلاثية الاتحاد بطريقة طريفة
بالفيديو.. محمد نور يتفاعل مع ثلاثية الاتحاد بطريقة طريفة
Time منذ 15 دقيقة Views 1190
الاتحاد يقهر الوحدة بثلاثية ويتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك 
الاتحاد يقهر الوحدة بثلاثية ويتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك 
Time منذ 17 دقيقة Views 1363
الدكتور عبدالعزيز يحصل على جائزة التميز في الرؤية
الدكتور عبدالعزيز يحصل على جائزة التميز في الرؤية
Time منذ 25 دقيقة Views 1131
قصة مواطنة تعمل مرشدة كهوف بالمملكة وسبب اختيارها هذا المجال
قصة مواطنة تعمل مرشدة كهوف بالمملكة وسبب اختيارها هذا المجال
Time منذ 51 دقيقة Views 1584
لقطات من حفل زفاف زواج مغربية من شاب افريقي
لقطات من حفل زفاف زواج مغربية من شاب افريقي
Time منذ ساعة Views 645
من الماضي .. الشتالي يعلق على لقطة نواف التمياط الفنية
من الماضي .. الشتالي يعلق على لقطة نواف التمياط الفنية
Time منذ ساعة Views 406
شراسة الضبع
شراسة الضبع
Time منذ ساعة Views 545