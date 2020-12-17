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الإعلان عن موعد عقد القمة الخليجية في المملكة

Time منذ ساعة
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الإعلان عن موعد عقد القمة الخليجية في المملكة

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أن القمة الخليجية في المملكة  ستعقد في الخامس من يناير المقبل.

ويأتي ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الكويتي، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى دولة الكويت.

وقال " الناصر ":" الكويت مستمرةٌ على نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية؛ وذلك لما فيه خيرُ وصالحُ شعوبِ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "، معبرا عن تطلعه إلى انعقاد القمة الخليجية فعليًّا بضيافة المملكة في الخامس من يناير 2021.

وأوضح:" التحديات التي واجهت دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية وتعزيز مخزون الأمن الغذائي واختلالات التركيبة السكانية، علاوةً على فقدان دول المجلس زعيمين في هذا العام، الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالإضافة إلى فقدان أحد أبرز رموز دول المجلس الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ".

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أحدث التعليقات

ماجد
قرار سليم فعلاً مو معقولة نصف المقرارت الدراسية دينية وكأننا في وسط افريقيا لانعرف الاسلام
ابو وليد
المدفعيه الاتفاقيه -- كلامك صح
ابن فيصل
هذي مؤامرة ضد الوحده والأهلي يانواف هههههههههه
فهاد
اما عاد يقهر هههههههههههههه والله يانواف انت شكلك باقي مقهور من الوحده 😄😄😄🙈
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. شكلهم حراميه ..

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