ياسر القحطاني يوجه نصيحة مهمة للهلال للعودة إلى الانتصارات

طلال الغامدي (صدى):
وجه نجم الهلال والمنتخب السابق، ياسر القحطاني، نصيحة هامة للاعبي الهلال بعد خسارة فريقهم أمام الفتح.
وقال " القحطاني :" مبروك للفتح استحق الفوز عن جدارة، هارلك للزعيم لم نكن نستحق الفوز ، خروج من بطولة رغم أهميتها لا يعني البكاء على الأطلال ".
وقدم نجم الهلال السابق، روشتة عودة الهلال لطريق الانتصارات، قائلا:" ترتيب الأوراق وتعديل الأخطاء والتركيز فيما تبقى من المنافسات هو الأمر المهم الآن ".
وكان فريق الفتح حقق مفاجأة، حيث تمكن من إقصاء فريق الهلال حامل اللقب من الدور الأول لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه بهدفين دون رد.
وأحرز الهدف الأول للفتح عبر اللاعب المغربي مراد باتنا بالدقيقة الخامسة والخمسين، كما تمكن فريق الفتح من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة الثامنة والثمانين.
وودع الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين بخسارة من الفتح ٢/٠، في مباراة جمعتهما مساء اليوم، على إستاد الملك فهد الدولي؛ لحساب ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.