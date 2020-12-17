الفيصلي يقصي الاتفاق بركلات الترجيح

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق الفيصلي على مضيفه الاتفاق بركلات الترجيح 9-8، في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي واحتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الخميس.
وتبادل الفريقان الهجمات إلا أن التعادل السلبي كان سيّد الموقف لتتجه المباراة إلى الشوطين الاضافيين والذي انتهى سلبياً.
واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي استمر خلالها التعادل أيضاً بين الفريقين والتي وصلت لـ10 ركلات والتي حسمها الفيصلي بفوزه 9-8.
وبهذه النتيجة لحق الفيصلي بركب الفرق المتأهلة التعاون والقادسية والنصر والباطن والفتح الذين تأهلوا للدور ربع النهائي للمسابقة وتبقى مقعدين يتنافس عليه 4 فرق هي الأهلي والعين والوحدة والاتحاد.