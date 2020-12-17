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الفيصلي يقصي الاتفاق بركلات الترجيح

Time منذ 40 دقيقة
Views 1461
الفيصلي يقصي الاتفاق بركلات الترجيح

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق الفيصلي على مضيفه الاتفاق بركلات الترجيح 9-8، في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي واحتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الخميس.

وتبادل الفريقان الهجمات إلا أن التعادل السلبي كان سيّد الموقف لتتجه المباراة إلى الشوطين الاضافيين والذي انتهى سلبياً.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح التي استمر خلالها التعادل أيضاً بين الفريقين والتي وصلت لـ10 ركلات والتي حسمها الفيصلي بفوزه 9-8.

وبهذه النتيجة لحق الفيصلي بركب الفرق المتأهلة التعاون والقادسية والنصر والباطن والفتح الذين تأهلوا للدور ربع النهائي للمسابقة وتبقى مقعدين يتنافس عليه 4 فرق هي الأهلي والعين والوحدة والاتحاد.

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أحدث التعليقات

سامر النجدي
نعمة من الله الادخار في تقليل المصروفات في المال لكي يعيش الإنسان في كرامة مالية
سامر النجدي
نعمة من الله الادخار في المال هو التقليل من المصروفات لكي يعيش كل إنسان على وجه الأرض في كرامة مالية. من فضل الله كان معكم المدخر من تقليل المصروفات. سامر النجدي. وشكرا
ابو فهد
هههه ايوه اخباركم حلوووه لليله فيه موضوع ثاني ترقعون فيه هزيمة مطرود اسيا هههه
ابو فهد
كيف ملعب الجامعه معاكم ههههه اهداف حمد الله لي شق فيها وجيهكم وخلاكم تطلعون من المباراه وصياحكم تقول صياح مطلقه ويازينها رد قوي من إدارة النصر لموضوع لي كبرتوه وهزيمتكم انصحك التطلع لليله عشان ماتتمسخررر من العالميين
ابن فيصل
والله ياغامدي ماعاد فيه شي يترقع وما فيه مجال لتمجيد والمديح الوحده والفتح في ٧٢ ساعه هههههههههههه

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