شاهد.. فييتو يُفاجئ الهلاليين بتصريح غير متوقع بشأن الهزيمة أمام الفتح 

ماجد محمد (صدى):
علق لاعب الهلال لوسيانو فييتو، على خسارة الهلال أمام الفتح، وإقصاء الزعيم من الدور الأول لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوز الفتح بهدفين دون رد.
وقال " فييتو " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" صحيح، هزيمتين متتاليتين ولذلك يجب علينا أن نطوي هذه الصفحة ونعود للانتصارات ".
وأضاف " فييتو ":" الهلال أصبح خارج البطولة التي هو حامل لقبها الآن "، لافتا:" أغلب فترات المباراة حرصنا على الوصول المستمر ولم نوفق في الحسم ".
وكان الهدف الأول للفتح أحرزه اللاعب المغربي مراد باتنا بالدقيقة الخامسة والخمسين، كما تمكن فريق الفتح من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة الثامنة والثمانين.
وودع الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين بخسارة من الفتح ٢/٠، في مباراة جمعتهما مساء اليوم، على إستاد الملك فهد الدولي؛ لحساب ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.