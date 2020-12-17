بالفيديو.. مدرب الفتح: نجحنا في استغلال الأخطاء الدفاعية للهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفتح، أن الفريق نجح في استغلال الأخطاء الدفاعية للهلال مما ساعدهم في الفوز.
وقال مدرب الفتح: " تفوقنا على الهلال نتيجة وأداء ، وفريق الفتح دائمًا يلعب بأسلوبه وبشخصيته، سواء كانت المباراة ودية أو رسمية في دوري أو كأس".
وتابع: " الأهم هو أن اللاعبين صححوا أخطاء مباراتنا في الدوري مع الأزرق قبل 14 يومًا من الآن، ونجحنا في تحقيق الهدف المطلوب ",مشيرا إلى أن الفريق لديه جناحان على أعلى مستوى .
وأشاد فيريرا بمهارة اللاعب مراد باتنا ، مشيرا إلى أن الفريق نجح في استغلال الأخطاء الدفاعية لفريق الهلال، مما ساعده في الفوز.