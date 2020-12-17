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بالفيديو.. مدرب الفتح: نجحنا في استغلال الأخطاء الدفاعية للهلال

Time منذ 11 دقيقة
Views 1252
بالفيديو.. مدرب الفتح: نجحنا في استغلال الأخطاء الدفاعية للهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفتح، أن الفريق نجح في استغلال الأخطاء الدفاعية للهلال مما ساعدهم في الفوز.

وقال مدرب الفتح: " تفوقنا على الهلال نتيجة وأداء ، وفريق الفتح دائمًا يلعب بأسلوبه وبشخصيته، سواء كانت المباراة ودية أو رسمية في دوري أو كأس".

وتابع: " الأهم هو أن اللاعبين صححوا أخطاء مباراتنا في الدوري مع الأزرق قبل 14 يومًا من الآن، ونجحنا في تحقيق الهدف المطلوب ",مشيرا إلى أن الفريق لديه جناحان على أعلى مستوى .

وأشاد فيريرا بمهارة اللاعب مراد باتنا ، مشيرا إلى أن الفريق نجح في استغلال الأخطاء الدفاعية لفريق الهلال، مما ساعده في الفوز.

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أحدث التعليقات

سامر النجدي
نعمة من الله الادخار في تقليل المصروفات في المال لكي يعيش الإنسان في كرامة مالية
سامر النجدي
نعمة من الله الادخار في المال هو التقليل من المصروفات لكي يعيش كل إنسان على وجه الأرض في كرامة مالية. من فضل الله كان معكم المدخر من تقليل المصروفات. سامر النجدي. وشكرا
ابو فهد
هههه ايوه اخباركم حلوووه لليله فيه موضوع ثاني ترقعون فيه هزيمة مطرود اسيا هههه
ابو فهد
كيف ملعب الجامعه معاكم ههههه اهداف حمد الله لي شق فيها وجيهكم وخلاكم تطلعون من المباراه وصياحكم تقول صياح مطلقه ويازينها رد قوي من إدارة النصر لموضوع لي كبرتوه وهزيمتكم انصحك التطلع لليله عشان ماتتمسخررر من العالميين
ابن فيصل
والله ياغامدي ماعاد فيه شي يترقع وما فيه مجال لتمجيد والمديح الوحده والفتح في ٧٢ ساعه هههههههههههه

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