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بالفيديو.. لوشيسكو يلوح بمؤامرة على الهلال ويؤكد: "لن ندعها تتحكم بنا"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. لوشيسكو يلوح بمؤامرة على الهلال ويؤكد: "لن ندعها تتحكم بنا"

نواف السالم (صدى):
لوح مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، بمؤامرة على الهلال بعد خسارة فريقه أمام الفتح، قائلا:" أستغرب احتساب الفاول الذي سجل من خلاله الفتح وركلة جزاء واضحة لنا لم تحتسب ".

وأضاف " لوشيسكو " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" علامات استفهام على ما يحصل، ونحن من سيتحكم على هذه الفترة ولن ندعها تتحكم بنا ".

ولفت " مدرب الهلال ":"  في الخسارتين الماضية، خلقنا العديد من الفرص ولكن الوحدة استغل الكرات المرتدة والحكم اليوم أخطأ في قراراته ".

وأوضح:" لا أحب الحديث عن VAR والتحكيم، ولكن أعتقد أن التحكيم اليوم لم يكن بالمستوى المطلوب "، مضيفا:" عن خسارة الفريق للمرة الثانية على التوالي، لدينا ركلة جزاء واضحة، والحكم لم يشاهد اللقطة حتى " .

وتابع:" العامل الذهني إذا لم يكن في حال جيد، ستجد أمور كثيرة مثل الإنهاء والتغطية تتأثر كثيراً، وهذا ما حصل اليوم " .

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أحدث التعليقات

ماجد
قرار سليم فعلاً مو معقولة نصف المقرارت الدراسية دينية وكأننا في وسط افريقيا لانعرف الاسلام
ابو وليد
المدفعيه الاتفاقيه -- كلامك صح
ابن فيصل
هذي مؤامرة ضد الوحده والأهلي يانواف هههههههههه
فهاد
اما عاد يقهر هههههههههههههه والله يانواف انت شكلك باقي مقهور من الوحده 😄😄😄🙈
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. شكلهم حراميه ..

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