بالفيديو.. لوشيسكو يلوح بمؤامرة على الهلال ويؤكد: "لن ندعها تتحكم بنا"

نواف السالم (صدى):
لوح مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو، بمؤامرة على الهلال بعد خسارة فريقه أمام الفتح، قائلا:" أستغرب احتساب الفاول الذي سجل من خلاله الفتح وركلة جزاء واضحة لنا لم تحتسب ".
وأضاف " لوشيسكو " خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" علامات استفهام على ما يحصل، ونحن من سيتحكم على هذه الفترة ولن ندعها تتحكم بنا ".
ولفت " مدرب الهلال ":" في الخسارتين الماضية، خلقنا العديد من الفرص ولكن الوحدة استغل الكرات المرتدة والحكم اليوم أخطأ في قراراته ".
وأوضح:" لا أحب الحديث عن VAR والتحكيم، ولكن أعتقد أن التحكيم اليوم لم يكن بالمستوى المطلوب "، مضيفا:" عن خسارة الفريق للمرة الثانية على التوالي، لدينا ركلة جزاء واضحة، والحكم لم يشاهد اللقطة حتى " .
وتابع:" العامل الذهني إذا لم يكن في حال جيد، ستجد أمور كثيرة مثل الإنهاء والتغطية تتأثر كثيراً، وهذا ما حصل اليوم " .