بالفيديو.. الفتح يقصي الهلال من كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق الفتح مفاجأة، حيث تمكن من إقصاء فريق الهلال حامل اللقب من الدور الأول لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه بهدفين دون رد.
وأحرز الهدف الأول للفتح عبر اللاعب المغربي مراد باتنا بالدقيقة الخامسة والخمسين، كما تمكن فريق الفتح من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة الثامنة والثمانين.
وودع الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين بخسارة من الفتح ٢/٠، في مباراة جمعتهما مساء اليوم، على إستاد الملك فهد الدولي؛ لحساب ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.