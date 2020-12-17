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توجيه عاجل من " البنوك " للعملاء بشأن صرف الأموال 

Time منذ 14 دقيقة
Views 2957
توجيه عاجل من " البنوك " للعملاء بشأن صرف الأموال 

الرياض (صدى):
دعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، عملاء البنوك لمراعاة أحوال وأوقات غيرهم، أثناء التوجه لأجهزة الصرافات الآلية لصرف الأموال.

وأضافت " البنوك ":" العملاء عليهم قبل الذهاب إلى أجهزة الصرافات الآلية، تجهيز بطاقاتهم وتحديد عملياتهم المصرفية التي ينوون إجراءها؛ وذلك تفاديًّا لتعطيل الآخرين ".

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، أوضحت الطريقة الآمنة للشراء من المواقع الإلكترونية؛ وذلك باختيار مواقع مضمونة ومجربة تضمن حماية البطاقات البنكية من عمليات الاحتيال؛ بحيث يصل للمشتري رمز التوثيق لعملية الشراء عبر رسالة نصية يتلقاها تحتوي على رقم سري.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هذا وضعه الحقيقي اذا الحكم عنده ذمه مطرود اسيا ههههههه من هذا وردا ان شاء الله 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 نسمع صياحهم لليله بالقنوات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ..
نادر
تأخرتوا شوية تنزلوا الخبر ههههههههههههه
ابن فيصل
‏الهلال فريق كبير المفروض يلعب في اوروبا من أكذب ماقرآت .الف مبروگ للفتح .. 😊😄😄😄🙈
فهاد
مفاجأه والوحده مفاجأه والفتح مفاجأه وابها مفاجأه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنهننننهههههههههههه

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