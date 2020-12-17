أندية الدوري الإنجليزي توافق على تبديلات إضافية في حالة واحدة

وكالات (صدى):
أعلنت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، الموافقة من حيث المبدأ، على تبديلات إضافية حال حدوث إصابات الارتجاج في المخ، بعد أن وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على إجراء تجارب في هذا الصدد.
وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان: "سيبحث الدوري الإنجليزي الممتاز تنفيذ بروتوكولات تسمح لكل فريق بإجراء تبديلين بحد أقصى، حال حدوث إصابات بارتجاج في المخ" .
ويشار إلى أن هذا التبديل يعني أحقية أي فريق إجراء تبديل حال إصابة أحد لاعبيه بارتجاج في المخ، حتى إذا أجرى جميع تغييراته القانونية.
في وقت سابق، وافق المجلس الدولي لكرة القدم فيفا، على إجراء تجارب للسماح بتغييرات إضافية في المباريات، حال تعرض لاعب لارتجاج.