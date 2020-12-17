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" التعليم " تضم مواد التربية الإسلامية للطلاب والطالبات في مقرر واحد

Time منذ ساعة
Views 2059
" التعليم " تضم مواد التربية الإسلامية للطلاب والطالبات في مقرر واحد

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم عن ضم مواد التربية الإسلامية للطلاب والطالبات في مقرر واحد بمسمى " الدراسات الإسلامية " بدايةً من الفصل الدراسي القادم.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أصدر قراراً بارتباط الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بوكالة المشاريع والصيانة بالوزارة.

وتتكون الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية التي يديرها الدكتور ماجد بن عبيد الحربي ، من ثلاث إدارات هي "الأمن" ، "السلامة" ، "الأزمات والكوارث"، وجاء قرار استحداث الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية في وزارة التعليم وإدارات الأمن والسلامة المدرسية في الإدارات التعليمية بعد نشوء عدد من حوادث الحريق في المدارس نتج عنها عدد من الوفيات والإصابات.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هذا وضعه الحقيقي اذا الحكم عنده ذمه مطرود اسيا ههههههه من هذا وردا ان شاء الله 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 نسمع صياحهم لليله بالقنوات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ..
نادر
تأخرتوا شوية تنزلوا الخبر ههههههههههههه
ابن فيصل
‏الهلال فريق كبير المفروض يلعب في اوروبا من أكذب ماقرآت .الف مبروگ للفتح .. 😊😄😄😄🙈
فهاد
مفاجأه والوحده مفاجأه والفتح مفاجأه وابها مفاجأه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنهننننهههههههههههه

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