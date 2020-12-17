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زوجة جو بايدن تتعرض لانتقادات لاذعة بعد تسريب أطروحة الدكتورة 

Time منذ ساعة
Views 1660
زوجة جو بايدن تتعرض لانتقادات لاذعة بعد تسريب أطروحة الدكتورة 

واشنطن (صدى):
أوضح مضيف قناة فوكس نيوز، تاكر كارلسون، أن جيل بايدن، زوجة جو بايدن، أمية وأفقها محدود بسبب الأخطاء الواردة في أطروحة رسالة الدكتوراه الخاصة بها في التربية من جامعة ديلاوير.

ومن جانبه، ذكر مقال الرأي، الكاتب جوزيف إبستين، الذي خاطب جيل بأنها طفلة صغيرة، أن استخدام جيل للقب دكتورة، هو نوع من الاحتيال، لافتا إلى أنه اطلع على الورقة الأكاديمية المكونة من 130 صفحة والتي كتبها جيل بايدن في عام 2006، وقال: إنها أمية، هناك أخطاء مطبعية لها في كل مكان، إنها لا تستطيع الكتابة، ولا يمكنها التفكير بوضوح أيضًا.

وتابع: أنها في الأساس محض هراء، والأمر برمته محرج للغاية، ليس فقط لجيل بايدن بل أيضًا للكلية التي منحتها هذه الدرجة التعليمية، في الواقع إنه أمر محرج لنظام التعليم العالي بأكمله وللأمة الأمريكية.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هذا وضعه الحقيقي اذا الحكم عنده ذمه مطرود اسيا ههههههه من هذا وردا ان شاء الله 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 نسمع صياحهم لليله بالقنوات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ..
نادر
تأخرتوا شوية تنزلوا الخبر ههههههههههههه
ابن فيصل
‏الهلال فريق كبير المفروض يلعب في اوروبا من أكذب ماقرآت .الف مبروگ للفتح .. 😊😄😄😄🙈
فهاد
مفاجأه والوحده مفاجأه والفتح مفاجأه وابها مفاجأه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنهننننهههههههههههه

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