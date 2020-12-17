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الشباب يفكر في التعاقد مع أمرابط 

Time منذ دقيقتين
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الشباب يفكر في التعاقد مع أمرابط 

نواف السالم (صدى):
تواصل نادي ‎الشباب مع وكيل لاعب نادي ‎النصر نور الدين أمرابط من أجل التعاقد مع اللاعب في حال عدم استمراره مع نادي النصر.

 

ويدخل أمرابط الفترة الحرة من عقده في شهر يناير المقبل فيما لم تقدم له الإدارة النصراوية اي عرض رسمي حتى الآن.

ويمثل مرابط الفريق النصراوي منذ ثلاث مواسم حقق خلالها لقب الدوري 2019 وكأس السوبر السعودي في مطلع عام 2020.

وتفكر الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت في المفاضلة بين عدد من نجوم الفريق للتخلص منهم، من أجل إبرام الصفقات الشتوية، إذ تتجه للتعاقد مع لاعبين أجنبيين خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وهذا يعني ضرورة التخلص من لاعبين أجنبيين من اللاعبين الحاليين، حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز، والكوري الجنوبي كيم سو، والبرازيليين مايكون وبتروس، والأرجنتيني مارتينيز، والمغربيين نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله.

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
خساره انك روقي انت زلابه ولست سوى حاقد ولكن القافله تسير والكلاب تنبح
معيض
هو حر يسوي الذي يبي هذا عالمي يا طاقيه
احمد العمري
هو بيني وبينك ماحد له دخل في ناديك لكن الا هنا خلاص لابد يوقف كل واحد عند حده حمدالله ولا غيره يحترم نفسه اولا ولو فيه رجال قوي في البيت النصراوي ويقول لحمدلله ارتاح ياكابتن كان تأدب اي واحد يشوف نفسه ع الناس للأسف ما عندك احد الكل يخاف،
احمد العمري
هو بيني وبينك ماحد له دخل في ناديك لكن الا هنا خلاص لابد يوقف كل واحد عند حده حمدالله ولا غيره يحترم نفسه اولا ولو فيه رجال قوي في البيت النصراوي ويقول لحمدلله ارتاح ياكابتن كان تأدب اي واحد يشوف نفسه ع الناس للأسف ما عندك احد الكل يخاف،
ابو فهد
هههه انقهرو مشجعيين مطرود اسيا ههههه مايبوووون من جلدهم السنين لي راحت وخلاهم يغادرون المدرجات وهو يصايحون كنهم مطلقه هههه وش صار على احتجاجكم شكل سالفة مثل ابو ١٠٠ صفحه 🤣

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