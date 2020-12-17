الشباب يفكر في التعاقد مع أمرابط 

نواف السالم (صدى):
تواصل نادي الشباب مع وكيل لاعب نادي النصر نور الدين أمرابط من أجل التعاقد مع اللاعب في حال عدم استمراره مع نادي النصر.
ويدخل أمرابط الفترة الحرة من عقده في شهر يناير المقبل فيما لم تقدم له الإدارة النصراوية اي عرض رسمي حتى الآن.
ويمثل مرابط الفريق النصراوي منذ ثلاث مواسم حقق خلالها لقب الدوري 2019 وكأس السوبر السعودي في مطلع عام 2020.
وتفكر الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت في المفاضلة بين عدد من نجوم الفريق للتخلص منهم، من أجل إبرام الصفقات الشتوية، إذ تتجه للتعاقد مع لاعبين أجنبيين خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وهذا يعني ضرورة التخلص من لاعبين أجنبيين من اللاعبين الحاليين، حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز، والكوري الجنوبي كيم سو، والبرازيليين مايكون وبتروس، والأرجنتيني مارتينيز، والمغربيين نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله.