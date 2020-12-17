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ضبط 6 مخالفين حولوا أموالا مجهولة إلى خارج المملكة

Time منذ 8 دقائق
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ضبط 6 مخالفين حولوا أموالا مجهولة إلى خارج المملكة

الرياض (صدى):
صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، امتهنوا جمع الأموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابٍ بنكي لكيانٍ تجاري تعود ملكيته لمواطن مكّنهم من ذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متّخِذين من متجر للقرطاسية جنوب مدينة الرياض مقرّا لجمع الأموال من بني جلدتهم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر قدرها (44,845) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
خساره انك روقي انت زلابه ولست سوى حاقد ولكن القافله تسير والكلاب تنبح
معيض
هو حر يسوي الذي يبي هذا عالمي يا طاقيه
احمد العمري
هو بيني وبينك ماحد له دخل في ناديك لكن الا هنا خلاص لابد يوقف كل واحد عند حده حمدالله ولا غيره يحترم نفسه اولا ولو فيه رجال قوي في البيت النصراوي ويقول لحمدلله ارتاح ياكابتن كان تأدب اي واحد يشوف نفسه ع الناس للأسف ما عندك احد الكل يخاف،
احمد العمري
هو بيني وبينك ماحد له دخل في ناديك لكن الا هنا خلاص لابد يوقف كل واحد عند حده حمدالله ولا غيره يحترم نفسه اولا ولو فيه رجال قوي في البيت النصراوي ويقول لحمدلله ارتاح ياكابتن كان تأدب اي واحد يشوف نفسه ع الناس للأسف ما عندك احد الكل يخاف،
ابو فهد
هههه انقهرو مشجعيين مطرود اسيا ههههه مايبوووون من جلدهم السنين لي راحت وخلاهم يغادرون المدرجات وهو يصايحون كنهم مطلقه هههه وش صار على احتجاجكم شكل سالفة مثل ابو ١٠٠ صفحه 🤣

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