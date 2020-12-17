بالصور.. الباطن يحرز ثلاثية في شباك أبها

طلال الغامدي (صدى):
تغلب الباطن على أبها بثلاثة أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأحرز مدافع الباطن البرازيلي ريناتو شافيز الهدف الأول خلال الدقيقة 9 من ضربة رأسية بعد كرة ثابتة نفذها اللاعب يوسف الجبلي، وأضاف زكريا سامي السوداني الهدف الثاني لصالح الباطن خلال الدقيقة 25، وتمكن الهداف الأنجولي فابيو آبرو من تسجيل الهدف الثالث خلال الدقيقة 82 بعد تسديدة مميزة سكنت مرمى حارس أبها.
وبهذه النتيجة، يتأهل الباطن إلى دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وسينتظر الفائز من مواجهة الفيصلي مع الاتفاق اليوم.