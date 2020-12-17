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التقاعد توضح آلية خدمة تغيير حالة مستفيد

Time منذ ساعة
Views 1611
التقاعد توضح آلية خدمة تغيير حالة مستفيد

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية وطريقة وخطوات خدمة تغيير حالة المستفيد للمستفيدين والقائمين بالصرف.

وقالت التقاعد أن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيا مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل.

وأشارت التقاعد إلى إن هذه الخدمة تسهم كذلك في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يجب على المستفيد أو القائم بالصرف للاستفادة من هذه الخدمة، عن طريق الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد، و ابضغط على زر تسجيل الدخول، واختيار تغيير حالة مستفيد من قائمة الطلبات الجانبية تعبئة البيانات .

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أحدث التعليقات

ابو فهد
هذا وضعه الحقيقي اذا الحكم عنده ذمه مطرود اسيا ههههههه من هذا وردا ان شاء الله 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 نسمع صياحهم لليله بالقنوات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه ..
نادر
تأخرتوا شوية تنزلوا الخبر ههههههههههههه
ابن فيصل
‏الهلال فريق كبير المفروض يلعب في اوروبا من أكذب ماقرآت .الف مبروگ للفتح .. 😊😄😄😄🙈
فهاد
مفاجأه والوحده مفاجأه والفتح مفاجأه وابها مفاجأه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنهننننهههههههههههه

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