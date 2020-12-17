روسود يتوعد ميسي بالطرد من برشلونة

وكالات (صدى):
أزاح إميلي روسود المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، الستار عن خطته للتعامل مع مستقبل نجم فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ومن المقرر أن ينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له مغادرة الفريق في صفقة انتقال حر، في الصيف.
وكان ميسي قريب من مغادرة برشلونة في الصيف الماضي، بسبب خلاف علني مع إدارة الرئيس المستقبل جوسيب ماريا بارتوميو.
وكشف روسود المرشح لرئاسة برشلونة عن خطته للتعامل مع ليو: " راتب ميسي اليوم غير مقبول ومُستقبله بين يديه "، لافتا: " أنا أريد استمرار ميسي معنا، والجميع يحب ذلك، ولكن راتبه كبير للغاية، ولا يستطيع النادي تحمله، حاليا ".
وتابع: " ميسي قائد فريقنا، ولكن راتبه لا يمكن تحمله في ظل ظروفنا الحالية، فلذلك هو من يقرر إذا كان يريد الاستمرا فعليه تخفيض ما سيحصل عليه ".