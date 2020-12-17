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روسود يتوعد ميسي بالطرد من برشلونة

Time منذ 48 دقيقة
Views 1441
روسود يتوعد ميسي بالطرد من برشلونة

وكالات (صدى):
أزاح إميلي روسود المرشح المحتمل لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، الستار عن خطته للتعامل مع مستقبل نجم فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له مغادرة الفريق في صفقة انتقال حر، في الصيف.

وكان ميسي قريب من مغادرة برشلونة في الصيف الماضي، بسبب خلاف علني مع إدارة الرئيس المستقبل جوسيب ماريا بارتوميو.

 

وكشف روسود المرشح لرئاسة برشلونة عن خطته للتعامل مع ليو: " راتب ميسي اليوم غير مقبول ومُستقبله بين يديه "، لافتا: " أنا أريد استمرار ميسي معنا، والجميع يحب ذلك، ولكن راتبه كبير للغاية، ولا يستطيع النادي تحمله، حاليا ".

 

وتابع: " ميسي قائد فريقنا، ولكن راتبه لا يمكن تحمله في ظل ظروفنا الحالية، فلذلك هو من يقرر إذا كان يريد الاستمرا فعليه تخفيض ما سيحصل عليه ".

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
خساره انك روقي انت زلابه ولست سوى حاقد ولكن القافله تسير والكلاب تنبح
معيض
هو حر يسوي الذي يبي هذا عالمي يا طاقيه
احمد العمري
هو بيني وبينك ماحد له دخل في ناديك لكن الا هنا خلاص لابد يوقف كل واحد عند حده حمدالله ولا غيره يحترم نفسه اولا ولو فيه رجال قوي في البيت النصراوي ويقول لحمدلله ارتاح ياكابتن كان تأدب اي واحد يشوف نفسه ع الناس للأسف ما عندك احد الكل يخاف،
احمد العمري
هو بيني وبينك ماحد له دخل في ناديك لكن الا هنا خلاص لابد يوقف كل واحد عند حده حمدالله ولا غيره يحترم نفسه اولا ولو فيه رجال قوي في البيت النصراوي ويقول لحمدلله ارتاح ياكابتن كان تأدب اي واحد يشوف نفسه ع الناس للأسف ما عندك احد الكل يخاف،
ابو فهد
هههه انقهرو مشجعيين مطرود اسيا ههههه مايبوووون من جلدهم السنين لي راحت وخلاهم يغادرون المدرجات وهو يصايحون كنهم مطلقه هههه وش صار على احتجاجكم شكل سالفة مثل ابو ١٠٠ صفحه 🤣

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