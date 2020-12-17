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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

Time منذ 37 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 14 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

علي أبو وليد
الموضوع يذهب بعيدا ويأخذ منحنى عنصري مثلا أجانب ومقيمين وسعودين هذي كورة ووارد فيها كل شيء من قبيل المشاحنات فقط لكن مد يد أو ضرب كلنا لا نقبله دع حمد الله وغيره يواجه الحكم ويطالب بما يشاء هناك لجنة تأخذ حق اللاعب والحكم لكن لا تتحدث كأنك وصي علينا وعن شعب المملكة العربية السعودية لاعب متنرفز وخير يا طير
عاشق للنصر
مو شغلك فريقك على مر السنين أنواع المضاربات بين اللعيبة وتراه شي عادي يصير لكن لأنه النصر العالمي مسوين فيها وطنية وأخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
دآنـــــــہہ
اللي منزل الخبر وش اسوي فيه بس ☹️🙆‍♀️

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