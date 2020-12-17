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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ 58 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بـ 9.60 نقاط ليقفل عند مستوى 8711.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 465 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المتقدمة، وسافكو، وسابتكو، والخدمات الأرضية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المصافي، وبي سي آي، وتشب، والسعودي الفرنسي، وحلواني إخوان، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 4.96%.

فيما كانت أسهم شركات: سيرا، وزين السعودية، وكيمانول، ودار الأركان، وسابتكو، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سيرا، وسابك، والمصافي، ونسيج، والراجحي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً بـ 671.95 نقطة ليقفل عند مستوى 20650.33 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 295 ألف سهم تقاسمتها 835 صفقة.

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أحدث التعليقات

علي أبو وليد
الموضوع يذهب بعيدا ويأخذ منحنى عنصري مثلا أجانب ومقيمين وسعودين هذي كورة ووارد فيها كل شيء من قبيل المشاحنات فقط لكن مد يد أو ضرب كلنا لا نقبله دع حمد الله وغيره يواجه الحكم ويطالب بما يشاء هناك لجنة تأخذ حق اللاعب والحكم لكن لا تتحدث كأنك وصي علينا وعن شعب المملكة العربية السعودية لاعب متنرفز وخير يا طير
عاشق للنصر
مو شغلك فريقك على مر السنين أنواع المضاربات بين اللعيبة وتراه شي عادي يصير لكن لأنه النصر العالمي مسوين فيها وطنية وأخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
دآنـــــــہہ
اللي منزل الخبر وش اسوي فيه بس ☹️🙆‍♀️

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