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«الصحة»: تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«الصحة»: تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 181 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 173 حالة ، فيما توفيت 11 حالة – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 45 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 37 حالة ، ومنطقة الشرقية 33 حالة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق .

وانطلقت صباح اليوم حملة التطعيم ضد الفيروس ، التي استهلها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وتلقى اللقاح .

كما شهدت الساعات الأولى إقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح الذي توفره المملكة بالمجان .

ويمكن للجميع حجز موعد اللقاح إلكترونياً من خلال تطبيق " صحتي " أو تطبيق "أناة " للممارسين الصحيين .

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أحدث التعليقات

علي أبو وليد
الموضوع يذهب بعيدا ويأخذ منحنى عنصري مثلا أجانب ومقيمين وسعودين هذي كورة ووارد فيها كل شيء من قبيل المشاحنات فقط لكن مد يد أو ضرب كلنا لا نقبله دع حمد الله وغيره يواجه الحكم ويطالب بما يشاء هناك لجنة تأخذ حق اللاعب والحكم لكن لا تتحدث كأنك وصي علينا وعن شعب المملكة العربية السعودية لاعب متنرفز وخير يا طير
عاشق للنصر
مو شغلك فريقك على مر السنين أنواع المضاربات بين اللعيبة وتراه شي عادي يصير لكن لأنه النصر العالمي مسوين فيها وطنية وأخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
دآنـــــــہہ
اللي منزل الخبر وش اسوي فيه بس ☹️🙆‍♀️

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