«الصحة»: تسجيل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 181 حالة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 173 حالة ، فيما توفيت 11 حالة – يرحمهم الله - .
وسجلت منطقة الرياض 45 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 37 حالة ، ومنطقة الشرقية 33 حالة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق .
وانطلقت صباح اليوم حملة التطعيم ضد الفيروس ، التي استهلها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وتلقى اللقاح .
كما شهدت الساعات الأولى إقبال كبير من جانب المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح الذي توفره المملكة بالمجان .
ويمكن للجميع حجز موعد اللقاح إلكترونياً من خلال تطبيق " صحتي " أو تطبيق "أناة " للممارسين الصحيين .
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