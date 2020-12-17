بالفيديو.. الإطاحة بوافدين تورطوا في تزييف تقارير فحص كورونا الخاصة بالسفر

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مطلق النار في أحد شوارع منطقة مكة المكرمة، كما ضبطت الشخص الآخر الذى تعاون معه لتصوير الواقعة.
وأضافت وزارة الداخلية أن مطلق النار ومصور الفيديو هما مواطنان، وجرى اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم ، كما تم القبض على مجموعة من الوافدين، ممثلين في 3 مصريين وسوري، وأحدهم طبيب بمستشفى خاص لقيامهم بتزوير التقارير الطبية.
وتضمنت التقارير سلبية العينات لفحوصات فيروس كورونا "كوفيد 19: للراغبين السفر لبلدانهم من الوافدين، وبيعها على ضحاياهم، فيما قدر ما تحصلوا عليه من ضحاياهم 120 ألف ريال.