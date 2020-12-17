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بالفيديو.. الإطاحة بوافدين تورطوا في تزييف تقارير فحص كورونا الخاصة بالسفر

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الإطاحة بوافدين تورطوا في تزييف تقارير فحص كورونا الخاصة بالسفر

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مطلق النار في أحد شوارع منطقة مكة المكرمة، كما ضبطت الشخص الآخر الذى تعاون معه لتصوير الواقعة.

وأضافت وزارة الداخلية أن مطلق النار ومصور الفيديو هما مواطنان، وجرى اتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم ، كما تم القبض على مجموعة من الوافدين، ممثلين في 3 مصريين وسوري، وأحدهم طبيب بمستشفى خاص لقيامهم بتزوير التقارير الطبية.

وتضمنت التقارير سلبية العينات لفحوصات فيروس كورونا "كوفيد 19: للراغبين السفر لبلدانهم من الوافدين، وبيعها على ضحاياهم، فيما قدر ما تحصلوا عليه من ضحاياهم 120 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

علي أبو وليد
الموضوع يذهب بعيدا ويأخذ منحنى عنصري مثلا أجانب ومقيمين وسعودين هذي كورة ووارد فيها كل شيء من قبيل المشاحنات فقط لكن مد يد أو ضرب كلنا لا نقبله دع حمد الله وغيره يواجه الحكم ويطالب بما يشاء هناك لجنة تأخذ حق اللاعب والحكم لكن لا تتحدث كأنك وصي علينا وعن شعب المملكة العربية السعودية لاعب متنرفز وخير يا طير
عاشق للنصر
مو شغلك فريقك على مر السنين أنواع المضاربات بين اللعيبة وتراه شي عادي يصير لكن لأنه النصر العالمي مسوين فيها وطنية وأخلاق
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
دآنـــــــہہ
اللي منزل الخبر وش اسوي فيه بس ☹️🙆‍♀️

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