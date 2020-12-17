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وزارة العدل: تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام

Time منذ ساعة
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وزارة العدل: تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية لمدة عام

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة العدل تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز التي كانت مدتها 3 أشهر، لتصبح سارية الصلاحية لمدة عام.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاملات الإلكترونية، وتفعيل منصات تقديم الخدمات عن بُعد، وتيسير الوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن التمديد يشمل جميع أنواع الوكالات، مرتفعة ومنخفضة المخاطر، مبينة أنه يمكن إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال بوابة ناجز najiz.sa، للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق عبر كتابات العدل أو الموثقين.

وأشارت الوزارة إلى أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في: تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد، ثم الذهاب للوكالات والإقرارات، واختيار إصدار وكالة إلكترونياً، واختيار نوع الوكالة، ثم إضافة وكيل، واختيار بنود الوكالة وتحديد تاريخ الانتهاء، ويكون بحد أقصى مدته عام.

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أحدث التعليقات

عايد عبدالله عايد الشمري
طلعنا من انت و النصر
ابو وليد
اتحدى نادي ابو خرقه يقول لوجه العنز ثلث الثلاثه كم -- لو في النادي رئيس مارفع خشمه ذا المخيس
عايد عبدالله عايد الشمري
لا طبعا الهلال
واضح*** وصريح***
هذا شرح عملي للشخص الواقف أمام الباب ، عن كيفية البدئ في مشروع التلفيع والمخمسات من أجل الحصول على الإعتراف من الأشخاص المتمنعين بعبط..
واضح*** وصريح***
مالك ومال بعض الفزعات ، يالنشمي..

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