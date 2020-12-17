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لجنة تحكيم الإبل: عدم الالتزام بتعليمات اللجان يؤدي إلى الاستبعاد من المنافسة

Time منذ 43 دقيقة
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لجنة تحكيم الإبل: عدم الالتزام بتعليمات اللجان يؤدي إلى الاستبعاد من المنافسة

الرياض (صدى):
شدَّد صاحب السمو الأمير خالد بن سلمان بن محمد رئيس لجنة الحكام بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على أهمية تقيُّد الجميع بالتعليمات الصادرة من قِبل لجنتي الميدان والحكام، مقدِّمًا شكره للمشاركين على تعاونهم.

وقال سموه: "نشكر المشاركين على تعاونهم، ونأمل في مزيد من التعاون لإنجاح المهرجان، ولقد لاحظنا في بعض المشاركين السرعة أثناء العرض، وعدم الالتزام بتعليمات اللجان العاملة، خاصة لجنة الميدان، ولجنة التحكيم، ونرجو من الجميع التجاوب والالتزام بالتعليمات التي تصدر من اللجان المختلفة".

وأكد الأمير خالد أهمية عرض التحكيم النهائي، موضِّحًا أنَّه جزء مؤثِّر في النتيجة، وقال: "عرْض التحكيم النهائي جزء مهم من أعمال التحكيم، تُبنى عليه قرارات تحكيمية، وهو ليس رجوعًا من أجل الاستعراض فقط، ونرجو من المُلَّاك تنبيه الرعاة لهذا الأمر المهم، فنحن نعمل على أن يحظى الجميع بتحكيم عادل، ومن العدالة أن نُعامل الجميع سواسية".

وعن العقوبات التي يمكن أن يتعرَّض لها المخالفون للتعليمات، قال رئيس لجنة الحكام: "هناك تدرُّج في العقوبات، تبدأ بالتنبيه من قِبل لجنة الميدان، ثم الإنذار والتحذير في حالة تكرار المخالفة، ثم التوقف عن التحكيم، وفي حال الإصرار سيتم مخاطبة المالك عن طريق لجنة التنظيم، ثم يتم رفع تقرير لإدارة المهرجان واللجنة القانونية يتضمَّن المطالبة بإبعاده نهائيًّا لعدم التجاوب مع التعليمات".

وجدَّد رئيس لجنة الحكام بالمهرجان ثقته في تعاون الجميع، وأن يكونوا على قدر المسؤولية، والتجاوب مع قرارات اللجان .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو احمد
هذا كله نتيجه للدلال اللي لقيه ولو كنت رئيس النصر مشيته على اول طياره لا احترام ولا تقدير للنادي اللي ابرزه
الله يرحمهم
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
فهدراكان
ما فهمنا شيئ نرجو التوضيح

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