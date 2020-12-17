سر عدم تلقي "ترامب" و "بايدن" لقاح كورونا حتى الآن

واشنطن (صدى):
أثار عدم تلقي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " ترامب " ، والرئيس المنتخب " بايدن " لقاح كورونا حتى الآن جدل كبير حول السبب في ذلك .
وبينما يؤكد البعض على ضرورة تلقيهما اللقاح لبث الثقة في نفوس الأمريكيين ، قالت شبكة سي إن إن تصريح لم يقتنع به الكثيرون وهو أنهما ليسا من الفئة ذات الأولوية كالعاملين في المجال الصحي ومرافق الرعاية .
ومع ذلك ، فمن المتوقع أن يتلقى " بايدن " اللقاح الأسبوع المقبل كما ينادي أطباء ، أما " ترامب " فوضعه معقد نظراً لإصابته بالفيروس في أكتوبر الماضي ، في ظل صعوبة معرفة الآثار الجانبية على المتعافين .