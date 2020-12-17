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سر عدم تلقي "ترامب" و "بايدن" لقاح كورونا حتى الآن

Time منذ ساعة
Views 1642
سر عدم تلقي "ترامب" و "بايدن" لقاح كورونا حتى الآن

واشنطن (صدى):
أثار عدم تلقي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته " ترامب " ، والرئيس المنتخب " بايدن " لقاح كورونا حتى الآن جدل كبير حول السبب في ذلك .

وبينما يؤكد البعض على ضرورة تلقيهما اللقاح لبث الثقة في نفوس الأمريكيين ، قالت شبكة سي إن إن تصريح لم يقتنع به الكثيرون وهو أنهما ليسا من الفئة ذات الأولوية كالعاملين في المجال الصحي ومرافق الرعاية .

ومع ذلك ، فمن المتوقع أن يتلقى " بايدن " اللقاح الأسبوع المقبل كما ينادي أطباء ، أما " ترامب " فوضعه معقد نظراً لإصابته بالفيروس في أكتوبر الماضي ، في ظل صعوبة معرفة الآثار الجانبية على المتعافين .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو احمد
هذا كله نتيجه للدلال اللي لقيه ولو كنت رئيس النصر مشيته على اول طياره لا احترام ولا تقدير للنادي اللي ابرزه
الله يرحمهم
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
فهدراكان
ما فهمنا شيئ نرجو التوضيح

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