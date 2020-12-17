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"التحالف": إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخ بالستي وسقوطه بصعدة

Time منذ 53 دقيقة
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"التحالف": إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخ بالستي وسقوطه بصعدة

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الخميس (17 ديسمبر 2020م) صاروخاً بالستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأوضح العميد المالكي، أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو احمد
هذا كله نتيجه للدلال اللي لقيه ولو كنت رئيس النصر مشيته على اول طياره لا احترام ولا تقدير للنادي اللي ابرزه
الله يرحمهم
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
فهدراكان
ما فهمنا شيئ نرجو التوضيح

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