بالفيديو .. نحاس بالطائف يروي حكايته مع حرفته التي ورثها عن أبيه وجده

الطائف (صدى):
نجح مواطن في الحفاظ على مهنته التي ورثها أباً عن جد كنحاس يتقن صنعته بمهارة في الطائف .
وأكد المواطن "وليد فهمي " أنه عمل في تلك المهنة منذ صغره وأتقنها في عمر 16 عام ، مشيراً إلى أن المحل الذي يعمل به منذ عام 1392 هـ حينما كان بيته من الحجر ثم تم بنائه بالطريقة الحديثة عام 1404 هـ ، ويعمل به منذ عام 1411 هـ حتى الآن ، وفقاً للعربية .
وقال "فهمي " : الصنعة في اليد أمانة من الرب ، مشيراً إلى أهمية تلك الصناعة الحرفية التي لا زالت هامة رغم التقدم الهائل ولا زال هناك من يبحث عنها ، كما تتوفر بها جميع قطع الغيار والأدوات اللازمة .