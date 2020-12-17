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بالفيديو .. نحاس بالطائف يروي حكايته مع حرفته التي ورثها عن أبيه وجده

Time منذ ساعة
Views 1818
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بالفيديو .. نحاس بالطائف يروي حكايته مع حرفته التي ورثها عن أبيه وجده

الطائف (صدى):
نجح مواطن في الحفاظ على مهنته التي ورثها أباً عن جد كنحاس يتقن صنعته بمهارة في الطائف .

وأكد المواطن "وليد فهمي " أنه عمل في تلك المهنة منذ صغره وأتقنها في عمر 16 عام ، مشيراً إلى أن المحل الذي يعمل به منذ عام 1392 هـ حينما كان بيته من الحجر ثم تم بنائه بالطريقة الحديثة عام 1404 هـ ، ويعمل به منذ عام 1411 هـ حتى الآن ، وفقاً للعربية .

وقال "فهمي " : الصنعة في اليد أمانة من الرب ، مشيراً إلى أهمية تلك الصناعة الحرفية التي لا زالت هامة رغم التقدم الهائل ولا زال هناك من يبحث عنها ، كما تتوفر بها جميع قطع الغيار والأدوات اللازمة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو احمد
هذا كله نتيجه للدلال اللي لقيه ولو كنت رئيس النصر مشيته على اول طياره لا احترام ولا تقدير للنادي اللي ابرزه
الله يرحمهم
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
فهدراكان
ما فهمنا شيئ نرجو التوضيح

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