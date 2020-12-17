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"التأمينات" تكشف نسب الإشتراك وما يتحمله صاحب العمل والمؤمن عليه

Time منذ 40 دقيقة
Views 1452
"التأمينات" تكشف نسب الإشتراك وما يتحمله صاحب العمل والمؤمن عليه

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الخميس نسب الإشتراك في فروع النظام والنسب التي يتحملها صاحب العمل والمشترك .

وأكدت " التأمينات " أن فرع المعاشات يطبق على المواطنين ونسبة الإشتراك فيه 18 % ، أما فرع الأخطار المهنية يطبق على المواطنين وغير المواطنين ونسبة الإشتراك فيه 2% ، أما " ساند " نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، يطبق على المواطنين ونسبة الإشتراك فيه 2% .

وأوضحت أن صاحب العمل يتحمل 9% والمشترك 9% في المعاشات ، بينما يتحمل صاحب العمل 2% والمشترك لا يتحمل شئ في الأخطار المهنية ، و" ساند " يتحمل فيه صاحب العمل 1% والمشترك 1% .

ويتم احتساب نسب الإشتراك من الأجر الأساسي شاملاً العمولات وبدل السكن .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله ..
أم سكر
لانه المسافر يقدر يخبي اللي بيغى داخل العسل . مثلا ذهب مسروق و خلافه . كثافه العسل أكبر من الزمزم . ممكن
نجاة محمد
الله يستر عليكي اي مسابقة و اي جمال ربنا يصلحك
نجاة محمد
مفروض تنتقي كلامك بحرص واللي قلتة كلام فارغ
حسبنا الله ونعم الوكيل
للاسف اصبح الشعب السعودي ولاشيء امام الاجانب العرب اخذين حريتهم بكل شيء بالذات المصاريه والسوريين وطقتهم لان عارفين عقابهم حبه على الخشم وتسفير لكن لو يتم دعسهم قبل يسفرون كان الكل تأدب شوفو الباكستان والهند على كثرهم عندنا بس ماشين على النظام ويخافون الانظمه

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