"التأمينات" تكشف نسب الإشتراك وما يتحمله صاحب العمل والمؤمن عليه

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الخميس نسب الإشتراك في فروع النظام والنسب التي يتحملها صاحب العمل والمشترك .
وأكدت " التأمينات " أن فرع المعاشات يطبق على المواطنين ونسبة الإشتراك فيه 18 % ، أما فرع الأخطار المهنية يطبق على المواطنين وغير المواطنين ونسبة الإشتراك فيه 2% ، أما " ساند " نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، يطبق على المواطنين ونسبة الإشتراك فيه 2% .
وأوضحت أن صاحب العمل يتحمل 9% والمشترك 9% في المعاشات ، بينما يتحمل صاحب العمل 2% والمشترك لا يتحمل شئ في الأخطار المهنية ، و" ساند " يتحمل فيه صاحب العمل 1% والمشترك 1% .
ويتم احتساب نسب الإشتراك من الأجر الأساسي شاملاً العمولات وبدل السكن .