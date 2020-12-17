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السديس يدشّن شاشات المراقبة التلفزيونية الحديثة بالمسجد النبوي

Time منذ 4 ساعات
Views 1832
السديس يدشّن شاشات المراقبة التلفزيونية الحديثة بالمسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس شاشات المراقبة التلفزيونية الحديثة بالمسجد النبوي الشريف, التي زِيدَتْ من (9) إلى (24) شاشة لتغطية أكبر عدد من المواقع داخل المسجد وسطحه والساحات.

كما دشّن معاليه خلال تفقده أعمال إدارة عمليات التحكم والسيطرة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي شاشة متابعة البلاغات الإلكترونية, واطلع على ما تقدّمه الإدارة من أعمال تهدف إلى تجويد سير منظومة الأعمال داخل المسجد النبوي، وآلية تسهيل تحويل البلاغات بين الإدارات والجهات ومراعاتها للناحية الفنية والخِدْمية والتقنية, والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الهادفة إلى تحقيق الأمن الصحي للمصلين والزائرين , كما استقبل مكالماتٍ من مستفيدين عبر الرقم الموحّد في غرفة التحكم والسيطرة التابعة للإدارة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مفروض تنتقي كلامك بحرص واللي قلتة كلام فارغ
حسبنا الله ونعم الوكيل
للاسف اصبح الشعب السعودي ولاشيء امام الاجانب العرب اخذين حريتهم بكل شيء بالذات المصاريه والسوريين وطقتهم لان عارفين عقابهم حبه على الخشم وتسفير لكن لو يتم دعسهم قبل يسفرون كان الكل تأدب شوفو الباكستان والهند على كثرهم عندنا بس ماشين على النظام ويخافون الانظمه
نجاة محمد
لا ترمي بلاك و قلة ادبك علي الطلاق فلو كنتي متربية ماسويتي سواتك حسبي الله و نعم الوكيل
ابو عمر
مكز *** مركز
الووووووو
الهنود والافغان واهل اليمن مسيطرين على التموينات ب حائل واسعارهم مرتفعة و متفاوتة لية ما تجبر وزارة التجارة أصحاب المصانع على كتابة السعر على السلعة كما اجبرتهم على كتابة المكونات

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