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القتل حداً لمواطن أطلق النار على آخر وأحرق جثمانه بالباحة

Time منذ 18 دقيقة
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القتل حداً لمواطن أطلق النار على آخر وأحرق جثمانه بالباحة

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الباحة ، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

أقدم / ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي - سعودي الجنسية - على قتل / فيصل بن محمد بن عبدالله الغامدي - سعودي الجنسية - وذلك باستدراجه وهو في مأمن منه إلى مكان خارج العمران وإطلاق النار عليه من مسدس أدى إلى مقتله وإحراق جثمانه ، بإشعال النار فيه لإخفاء معالم جريمته وسرقة بطاقة الصراف الآلي العائدة له واستعمالها والاستيلاء على مبلغ مالي.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني/ ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي اليوم الخميس 2 / 5 / 1442هـ ، بمدينة الباحة بمنطقة الباحة .

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل.

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أحدث التعليقات

ابومازن 2148
البر بالوالدين ماهو تصور قدام العالم وشوفوني وامدحوني البر بينك وبين ربك
الي صار ما يمر مرور كرام كلنا مع الغنام ولو اني ماني مشجع نصراوي ولكن الي صار مهزله وماهي حلوه بحق النصر ولا برياضتنا
ابو منى
يالذايدي والله انك مسكين العالمي مشغلك الله يشغلك في حالك الشرهة مهيب عليك على اللي سماك اع لامي
ابو ظبي الكثيري
هذ المفروض ينطرد طردت قلب
وافي
اسأل الله ان يربط على قلبك ويردة اليكم سالما يارب العالمين

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