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القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابومازن 2148
البر بالوالدين ماهو تصور قدام العالم وشوفوني وامدحوني البر بينك وبين ربك
الي صار ما يمر مرور كرام كلنا مع الغنام ولو اني ماني مشجع نصراوي ولكن الي صار مهزله وماهي حلوه بحق النصر ولا برياضتنا
ابو منى
يالذايدي والله انك مسكين العالمي مشغلك الله يشغلك في حالك الشرهة مهيب عليك على اللي سماك اع لامي
ابو ظبي الكثيري
هذ المفروض ينطرد طردت قلب
وافي
اسأل الله ان يربط على قلبك ويردة اليكم سالما يارب العالمين

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