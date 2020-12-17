"الخدمات الطبية للقوات المسلحة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء المواطنين والوافدين .
وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس فأعلى بعدد من التخصصات ، وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن .
الوظائف المطلوبة : 1- طبيب رعاية أولية ، طب الأسرة ، حفر الباطن عدد 6وظائف .
2- طبيب نائب أول / الروماتيزم ، بالرياض.
3- طبيب نائب / الروماتيزم ، الرياض .
وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح من أمس الأربعاء 16 ديسمبر 2020 م ، وحتى 30 ديسمبر 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا