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"الخدمات الطبية للقوات المسلحة" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1290
"الخدمات الطبية للقوات المسلحة" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء المواطنين والوافدين .

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس فأعلى بعدد من التخصصات ، وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن .

الوظائف المطلوبة : 1- طبيب رعاية أولية ، طب الأسرة ، حفر الباطن عدد 6وظائف .

2- طبيب نائب أول / الروماتيزم ، بالرياض.

3- طبيب نائب / الروماتيزم ، الرياض .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح من أمس الأربعاء 16 ديسمبر 2020 م ، وحتى 30 ديسمبر 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

 

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أحدث التعليقات

Khalid
يقول مش من اخلاقيات حمد الله خله بالاول تكون عنده اخلاق
Khalid
يقول مش من اخلاقيات حمد الله خله بالاول تكون عنده اخلاق
ابو عمار
هههههههههههههههههه يا خليلها
ابو عمار
على ايش تقول لك سوري يا سوري
تتو
الله ظالم خبيث نجس خنزير قاسي مجرم يتلذذ بتعذيب الناس وتحقير هم ماكر حقود تفووووو عليه النجس هو من يستحق العقاب والعذاب تفوووو عليه

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