"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الاتصالات السعودية باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بالرياض وجدة وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مستشار رئيسي – بناء الهوية " الرياض " : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " إدارة الأعمال ، التسويق " ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العلاقات العامة ، ويفضل الخبرة في الإتصالات .
2- المدير المناوب – الأمن والسلامة ، جدة : بكالوريوس إدارة الأعمال مع شهادة " نيبوش " المهنية ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الأمن والسلامة .
وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح من تاريخ أمس الأربعاء 1/5/1442هـ الموافق 16/12/2020م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا
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