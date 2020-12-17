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"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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"الاتصالات السعودية" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الاتصالات السعودية باب التقديم على وظائف شاغرة للعمل بالرياض وجدة وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مستشار رئيسي – بناء الهوية " الرياض " : بكالوريوس ويفضل ماجيستير في " إدارة الأعمال ، التسويق " ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في العلاقات العامة ، ويفضل الخبرة في الإتصالات .

2- المدير المناوب – الأمن والسلامة ، جدة : بكالوريوس إدارة الأعمال مع شهادة " نيبوش " المهنية ، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الأمن والسلامة .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه متاح من تاريخ أمس الأربعاء 1/5/1442هـ الموافق 16/12/2020م ، وذلك عبر الرابطين التاليين على الترتيب : هنا

هنا

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أحدث التعليقات

Khalid
يقول مش من اخلاقيات حمد الله خله بالاول تكون عنده اخلاق
Khalid
يقول مش من اخلاقيات حمد الله خله بالاول تكون عنده اخلاق
ابو عمار
هههههههههههههههههه يا خليلها
ابو عمار
على ايش تقول لك سوري يا سوري
تتو
الله ظالم خبيث نجس خنزير قاسي مجرم يتلذذ بتعذيب الناس وتحقير هم ماكر حقود تفووووو عليه النجس هو من يستحق العقاب والعذاب تفوووو عليه

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