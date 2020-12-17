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صورة نادرة لرجال يبحثون عن الدفء والأخبار والسوالف
منذ ساعة
1007
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أحدث التعليقات
Khalid
يقول مش من اخلاقيات حمد الله خله بالاول تكون عنده اخلاق
Khalid
يقول مش من اخلاقيات حمد الله خله بالاول تكون عنده اخلاق
ابو عمار
هههههههههههههههههه يا خليلها
ابو عمار
على ايش تقول لك سوري يا سوري
تتو
الله ظالم خبيث نجس خنزير قاسي مجرم يتلذذ بتعذيب الناس وتحقير هم ماكر حقود تفووووو عليه النجس هو من يستحق العقاب والعذاب تفوووو عليه
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