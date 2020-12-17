3 مؤسسات قطرية متهمة بتمويل تنظيمات فلسطينية لقتل أمريكيين

وكالات (صدى):
تورطت 3 مؤسسات قطرية، في تمويل تنظيمات فلسطينية إرهابية شاركت في قتل أمريكيين، بملايين الدولارات، سرًا، وهي مؤسسة قطر الخيرية، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني.
وذكرت مذكرة إدعاء أن المدفوعات تمت تحت ستار التبرعات الخيرية القطرية، حيث حولت لحماس لتنفيذ 7 اعتداءات من عمليات طعن ودهس وهجمات صاروخية، قتلت العديد من المواطنين الأمريكيين.
وكشفت مذكرة الادعاء أن حكومة قطر استغلت بنكين تسيطر عليهما لتحويل الدولارات إلى المنظمات الإرهابية تحت غطاء زائف للتبرعات الخيرية.
وضمت المذكرة قائمة أسماء 70 ضحية وذويهم يطالبون بتعويضات من مؤسسة قطر الخيرية ومصرف الريان وبنك قطر الوطني ومن يقف وراءهم من الحكومة والأسرة الحاكمة القطرية.