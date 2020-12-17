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شاهد.. لحظة خطف المعارض حبيب أسيود من تركيا على يد عميلة لإيران

Time منذ 13 دقيقة
Views 1455
شاهد.. لحظة خطف المعارض حبيب أسيود من تركيا على يد عميلة لإيران

وكالات (صدى):
وثقت لقطات لحظة استدراج المعارض الأحوازي حبيب أسيود، أثناء وجوده في تركيا، على يد عميلة للمخابرات الإيرانية تدعي صابرين شرهاني، ومن ثم تخديره وتهريبه إلي إيران.

وكانت السويد، أعلنت أن إيران لم تمنح قنصلها في طهران الإذن بمقابلة المعارض السويدي من أصل إيراني " أسيود " إذ تبين أنه محتجز بعد اختفائه خلال زيارته تركيا في أكتوبر الماضي.

وحبيب أسيود هو معارض إيراني وقيادي بارز بحركة "النضال العربي لتحرير الأحواز" ويعيش في منفاه بالسويد مع زوجته.

واختفى أسيود، بعد وقت قصير من وصوله إلى تركيا وبعد يومين أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، اعتقاله ونشرت مقطع فيديو قالت إنه: "اعتراف" بتورطه في هجمات إرهابية استهدفت عرضًا عسكريًا إيرانيًا قبل عامين، دون تفاصيل عن عملية اعتقاله.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مو هذا الورع الي طلع في المدرجات أثناء مباراة الهلال العالمي والفقر المحلي وجلس يصايح ويتباكى الدرباوي.!! سبحان الله نظف وقصر شعره وخفف لحيته ورتب هندامه.؟! بس سؤال مين الي طلعه في التلفزيون؟!! جاهل بمرتبة حاقد لأنه حالمي وضيع
ابو عمار
لا اتصور ان الولد على قيد الحياه بعد 18 يوم من اختفاءه ولا بد ان رفقاءه يعرفون مكانه المختفي فيه ويعرفون من اخفاه طوال هذه المده . على ما يبدو ان الموضوع فيه جريمه ولها مسبباتها ولكن كما يقال ( عند جهينه الخبر اليقينا )
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
خالد
ايش الموضوع وايش الغيه من طالب الفنانات العيش في السعوديه
واضح*** وصريح***
عفيا عليك يا سلامة- (( الحيالة)).

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