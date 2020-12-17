شاهد.. لحظة خطف المعارض حبيب أسيود من تركيا على يد عميلة لإيران

وكالات (صدى):
وثقت لقطات لحظة استدراج المعارض الأحوازي حبيب أسيود، أثناء وجوده في تركيا، على يد عميلة للمخابرات الإيرانية تدعي صابرين شرهاني، ومن ثم تخديره وتهريبه إلي إيران.
وكانت السويد، أعلنت أن إيران لم تمنح قنصلها في طهران الإذن بمقابلة المعارض السويدي من أصل إيراني " أسيود " إذ تبين أنه محتجز بعد اختفائه خلال زيارته تركيا في أكتوبر الماضي.
وحبيب أسيود هو معارض إيراني وقيادي بارز بحركة "النضال العربي لتحرير الأحواز" ويعيش في منفاه بالسويد مع زوجته.
واختفى أسيود، بعد وقت قصير من وصوله إلى تركيا وبعد يومين أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، اعتقاله ونشرت مقطع فيديو قالت إنه: "اعتراف" بتورطه في هجمات إرهابية استهدفت عرضًا عسكريًا إيرانيًا قبل عامين، دون تفاصيل عن عملية اعتقاله.
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