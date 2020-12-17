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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار متفرقة تسبق برياح نشطة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض ،الشرقية ) كذلك على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
مو هذا الورع الي طلع في المدرجات أثناء مباراة الهلال العالمي والفقر المحلي وجلس يصايح ويتباكى الدرباوي.!! سبحان الله نظف وقصر شعره وخفف لحيته ورتب هندامه.؟! بس سؤال مين الي طلعه في التلفزيون؟!! جاهل بمرتبة حاقد لأنه حالمي وضيع
ابو عمار
لا اتصور ان الولد على قيد الحياه بعد 18 يوم من اختفاءه ولا بد ان رفقاءه يعرفون مكانه المختفي فيه ويعرفون من اخفاه طوال هذه المده . على ما يبدو ان الموضوع فيه جريمه ولها مسبباتها ولكن كما يقال ( عند جهينه الخبر اليقينا )
واضح*** وصريح***
يالطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
خالد
ايش الموضوع وايش الغيه من طالب الفنانات العيش في السعوديه
واضح*** وصريح***
عفيا عليك يا سلامة- (( الحيالة)).

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