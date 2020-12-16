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المملكة ضمن الدول العشر الأوائل عالميًا في المهارات الرقمية

Time منذ 11 دقيقة
Views 1250
المملكة ضمن الدول العشر الأوائل عالميًا في المهارات الرقمية

الرياض (صدى):
حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2020م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، إذ صنفت ضمن الدول العشر الأوائل عالميًا في المهارات الرقمية بين مؤشر السكان النشطين، وعزا التقرير هذا التقدم الملحوظ إلى أربعة عوامل تتمثل في تبنيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترتيبات العمل المرنة التي تتمتع بها، إضافةً إلى المهارات الرقمية الوطنية التي تحظى بها، والإطار القانوني الرقمي الذي تمتلكه.

وأسهم إطلاق أربع أكاديميات لتعزيز المهارات الرقمية (الأكاديمية السعودية الرقمية، أكاديمية مسك، أكاديمية طويق، الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات)، بالإضافة إلى نشر المعرفة ومحو الأمية الرقمية من خلال مبادرتي (العطاء الرقمي) و(Think Tech) اللتين أسهمتا بدورهما في الوصول إلى أكثر من 15 مليون مستفيد ومستفيدة حول العالم، وأكثر من 70 ألف ناشئ مستفيد من مبادرات رفع وتعزيز المهارات الرقمية، وأكثر من 31 ألف متدرب ومتدربة في مبادرة مهارات المستقبل.

كما حصلت المملكة على الجائزة العالمية لتمكين المرأة من قِبل (الاتحاد الدولي للاتصالات ITU)، وإطلاق إطار المهارات الرقمية المبني على إطار SFIA العالمي الذي يمثل لغة موحدة تربط جميع الجهود لتأطير وتقييم وتوظيف وتنمية المهارات الرقمية، في تحقيق هذا الإنجاز العالمي الذي يؤكد قدرة المملكة على تبنّي واستكشاف التقنيات الرقمية المختلفة التي تعزز عملية التحوّل الرقمي بها، ودور الوزارة وشركائها من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية في الوصول إلى هذه المراتب المتقدمة من خلال توجهاتها الإستراتيجية الهادفة إلى تشكيل مستقبل المملكة وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 الهادفة إلى تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي رقمي.

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أحدث التعليقات

سيف
ماتهاوشوا يقولون حمد الله يتطمن على لوز الغنام هي ملتهبه ولالا هههههههههههههه نادي اضحوكه مهما كبروه بالالقاب المسروقه
abdul
كلامك صدج يادكتر . يذكرني بمسلسل مشهور كان يعرض اواخر السبعينات/ أوائل الثمانينات TheSixMillionDollarMan ، أوماكان يُعرف محليا ب" عين غليس" . اطفال كثر وقعوا من دريشة العمارات مقلدين بطل المسلسل.
Ail asmar
يالثقيل تراني بخليك خفيف الله يشغلك في نفسك واهلك ماحد طلبك رايك
abdul
وصل اللقاح الرياض وعرفنا . بس اتشحن من فين ؟ سرّ ؟ المهم اخبرونا هل هو من زمبابوي ام من بلد مكان آخر ؟
Ali
دلهوم يادلهوم

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